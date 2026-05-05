Nissan планирует сократить около 10% персонала в Европе
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует сократить около 10% своего персонала в Европе в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение финансовых трудностей, сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление компании.
"Компания Nissan планирует сократить около 10% своего персонала в Европе и объединить две производственные линии на заводе в Сандерленде, Великобритания, в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение финансовых трудностей японского автопроизводителя", - сообщает Financial Times.
Отмечается, что по данным издания, во вторник компания начала переговоры со своими сотрудниками о планах сокращения 900 офисных работников в европейских странах, включая Францию, Испанию и Великобританию. Газета указывает, что в настоящее время в регионе штат компании составляет около 9,3 тысяч человек.
В заявлении для Financial Times компания сообщила, что эти меры "необходимы для защиты будущего Nissan в Европе, сохранения рабочих мест в долгосрочной перспективе и обеспечения прибыльной конкуренции в Европе".
Издание добавляет, что Nissan планирует объединить две производственные линии на своем заводе в британском городе Сандерленд и уже ведет переговоры с китайской компанией Chery и другими потенциальными партнерами насчет производства автомобилей с использованием свободных мощностей завода.
Газета указывает, что будущее британского завода Nissan оказалось под вопросом из-за масштабной программы реструктуризации компании, которая включает закрытие некоторых заводов и сокращение 20 тысяч рабочих мест по всему миру.
Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 132,79 тысячи сотрудников.