Nissan планирует сократить около 10% персонала в Европе

Nissan планирует сократить около 10% персонала в Европе

2026-05-05T16:53+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует сократить около 10% своего персонала в Европе в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение финансовых трудностей, сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление компании. "Компания Nissan планирует сократить около 10% своего персонала в Европе и объединить две производственные линии на заводе в Сандерленде, Великобритания, в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение финансовых трудностей японского автопроизводителя", - сообщает Financial Times. Отмечается, что по данным издания, во вторник компания начала переговоры со своими сотрудниками о планах сокращения 900 офисных работников в европейских странах, включая Францию, Испанию и Великобританию. Газета указывает, что в настоящее время в регионе штат компании составляет около 9,3 тысяч человек. В заявлении для Financial Times компания сообщила, что эти меры "необходимы для защиты будущего Nissan в Европе, сохранения рабочих мест в долгосрочной перспективе и обеспечения прибыльной конкуренции в Европе". Издание добавляет, что Nissan планирует объединить две производственные линии на своем заводе в британском городе Сандерленд и уже ведет переговоры с китайской компанией Chery и другими потенциальными партнерами насчет производства автомобилей с использованием свободных мощностей завода. Газета указывает, что будущее британского завода Nissan оказалось под вопросом из-за масштабной программы реструктуризации компании, которая включает закрытие некоторых заводов и сокращение 20 тысяч рабочих мест по всему миру. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 132,79 тысячи сотрудников.

