Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nissan планирует сократить около 10% персонала в Европе - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/nissan-869687055.html
Nissan планирует сократить около 10% персонала в Европе
Nissan планирует сократить около 10% персонала в Европе - 05.05.2026, ПРАЙМ
Nissan планирует сократить около 10% персонала в Европе
Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует сократить около 10% своего персонала в Европе в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T16:53+0300
2026-05-05T16:53+0300
бизнес
мировая экономика
европа
великобритания
франция
nissan
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867306743_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_d6b9aa2a094c7040895dc480ef187d7e.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует сократить около 10% своего персонала в Европе в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение финансовых трудностей, сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление компании. "Компания Nissan планирует сократить около 10% своего персонала в Европе и объединить две производственные линии на заводе в Сандерленде, Великобритания, в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение финансовых трудностей японского автопроизводителя", - сообщает Financial Times. Отмечается, что по данным издания, во вторник компания начала переговоры со своими сотрудниками о планах сокращения 900 офисных работников в европейских странах, включая Францию, Испанию и Великобританию. Газета указывает, что в настоящее время в регионе штат компании составляет около 9,3 тысяч человек. В заявлении для Financial Times компания сообщила, что эти меры "необходимы для защиты будущего Nissan в Европе, сохранения рабочих мест в долгосрочной перспективе и обеспечения прибыльной конкуренции в Европе". Издание добавляет, что Nissan планирует объединить две производственные линии на своем заводе в британском городе Сандерленд и уже ведет переговоры с китайской компанией Chery и другими потенциальными партнерами насчет производства автомобилей с использованием свободных мощностей завода. Газета указывает, что будущее британского завода Nissan оказалось под вопросом из-за масштабной программы реструктуризации компании, которая включает закрытие некоторых заводов и сокращение 20 тысяч рабочих мест по всему миру. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 132,79 тысячи сотрудников.
https://1prime.ru/20260505/coinbase-869685623.html
европа
великобритания
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867306743_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_230e18c5323db9a90da19788800bbe73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, европа, великобритания, франция, nissan
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Nissan
16:53 05.05.2026
 
Nissan планирует сократить около 10% персонала в Европе

FT: Nissan планирует сократить 10% персонала в Европе в рамках плана реструктуризации

© РИА Новости . Руслан КривобокNissan
Nissan - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Nissan . Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует сократить около 10% своего персонала в Европе в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение финансовых трудностей, сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление компании.
"Компания Nissan планирует сократить около 10% своего персонала в Европе и объединить две производственные линии на заводе в Сандерленде, Великобритания, в рамках глобальной реструктуризации, направленной на смягчение финансовых трудностей японского автопроизводителя", - сообщает Financial Times.
Отмечается, что по данным издания, во вторник компания начала переговоры со своими сотрудниками о планах сокращения 900 офисных работников в европейских странах, включая Францию, Испанию и Великобританию. Газета указывает, что в настоящее время в регионе штат компании составляет около 9,3 тысяч человек.
В заявлении для Financial Times компания сообщила, что эти меры "необходимы для защиты будущего Nissan в Европе, сохранения рабочих мест в долгосрочной перспективе и обеспечения прибыльной конкуренции в Европе".
Издание добавляет, что Nissan планирует объединить две производственные линии на своем заводе в британском городе Сандерленд и уже ведет переговоры с китайской компанией Chery и другими потенциальными партнерами насчет производства автомобилей с использованием свободных мощностей завода.
Газета указывает, что будущее британского завода Nissan оказалось под вопросом из-за масштабной программы реструктуризации компании, которая включает закрытие некоторых заводов и сокращение 20 тысяч рабочих мест по всему миру.
Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 132,79 тысячи сотрудников.
Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Криптобиржа Coinbase сократит штат сотрудников на 14%
16:16
 
БизнесМировая экономикаЕВРОПАВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯNissan
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала