Норвегия присоединится к Pax Silica
2026-05-05T06:30+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. США собираются официально объявить о включении Норвегии в инициативу Pax Silica в качестве фактора борьбы с китайским влиянием на ключевых мировых рынках, сообщает издание Semafor.
"На этой неделе США планируют объявить о том, что Норвегия станет 15-й страной, присоединившейся к Pax Silica, объединению стран, стремящихся противостоять влиянию Китая в сфере критически важных полезных ископаемых, технологий и искусственного интеллекта", - сообщает издание.
Pax Silica - это возглавляемая США коалиция, направленная на обеспечение экономической безопасности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). В рамках инициативы вычислительные мощности, кремний, полезные ископаемые и энергетика рассматриваются как общие стратегические активы. Одним из ключевых столпов Pax Silica было создание устойчивого экономического порядка для обеспечения процветания стран-партнеров за счет искусственного интеллекта. В число стран-участниц Pax Silica вошли Австралия, Греция, Израиль, Япония, Катар, Республика Корея, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.
Semafor: США включат Норвегию в проект Pax Silica для борьбы с китайским влиянием
