https://1prime.ru/20260505/norvegija-869671962.html

Норвегия присоединится к Pax Silica

Норвегия присоединится к Pax Silica - 05.05.2026, ПРАЙМ

Норвегия присоединится к Pax Silica

США собираются официально объявить о включении Норвегии в инициативу Pax Silica в качестве фактора борьбы с китайским влиянием на ключевых мировых рынках,... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T06:30+0300

2026-05-05T06:30+0300

2026-05-05T06:30+0300

технологии

экономика

мировая экономика

сша

норвегия

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869671962.jpg?1777951853

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. США собираются официально объявить о включении Норвегии в инициативу Pax Silica в качестве фактора борьбы с китайским влиянием на ключевых мировых рынках, сообщает издание Semafor. "На этой неделе США планируют объявить о том, что Норвегия станет 15-й страной, присоединившейся к Pax Silica, объединению стран, стремящихся противостоять влиянию Китая в сфере критически важных полезных ископаемых, технологий и искусственного интеллекта", - сообщает издание. Pax Silica - это возглавляемая США коалиция, направленная на обеспечение экономической безопасности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). В рамках инициативы вычислительные мощности, кремний, полезные ископаемые и энергетика рассматриваются как общие стратегические активы. Одним из ключевых столпов Pax Silica было создание устойчивого экономического порядка для обеспечения процветания стран-партнеров за счет искусственного интеллекта. В число стран-участниц Pax Silica вошли Австралия, Греция, Израиль, Япония, Катар, Республика Корея, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

сша

норвегия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, норвегия, китай