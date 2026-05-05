UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно в Ормузском проливе
2026-05-05T23:07+0300
ЛОНДОН, 5 мая - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании снаряда в грузовое судно в Ормузском проливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что в грузовое судно попал неизвестный снаряд", - говорится в уведомлении. Как отмечается, на данный момент о последствиях инцидента неизвестно. Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
