Россиян научили, как проверить правильность начисления пенсии

Данные о стаже и заработке, которыми располагает Социальный фонд, не всегда совпадают с реальными показателями. Причиной могут быть ошибка бухгалтера,...

2026-05-05T03:03+0300

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Данные о стаже и заработке, которыми располагает Социальный фонд, не всегда совпадают с реальными показателями. Причиной могут быть ошибка бухгалтера, технический сбой, утрата документов при ликвидации организации или человеческая невнимательность. В результате пенсия назначается в меньшем размере, чем полагается по закону. О том, как проверить начисления и добиться перерасчёта, агентству “Прайм” рассказал член Общественной палаты РФ, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По словам эксперта, каждый гражданин имеет право самостоятельно проверить правильность начислений. Первый шаг — получить выписку из индивидуального лицевого счёта застрахованного лица через личный кабинет на сайте Социального фонда или через портал "Госуслуги". В выписке содержатся сведения о периодах работы, суммах уплаченных страховых взносов и сформированных пенсионных коэффициентах."Полученные данные о стаже следует сравнить с тем, что записано в трудовой книжке. Стоит обратить внимание, учтён ли "советский" стаж до 1991 года, включены ли периоды ухода за детьми, нет ли пропусков работы на малых или ликвидированных предприятиях", — перечисляет юрист.Если найдены расхождения, необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства, написать заявление о корректировке счёта и приложить копии подтверждающих документов (трудовые договоры, справки о зарплате, военные билеты, свидетельства о рождении детей и т.д.). Сотрудники фонда сами направят запросы в архивы.При обнаружении ошибки по вине Социального фонда или работодателя перерасчёт сделают задним числом с момента назначения пенсии — срок давности не ограничен. Если перерасчёт уже произведён, но пенсионер не согласен с его результатом или получил отказ в учёте отдельных периодов, он может запросить в Социальном фонде копию решения о назначении пенсии с полным арифметическим расчётом. После этого, если ошибка не исправлена, гражданин вправе обратиться с жалобой в прокуратуру или подать иск в суд."Практика рассмотрения таких дел показывает, что при наличии документально подтверждённых сведений о стаже и заработке суды в подавляющем большинстве случаев встают на сторону пенсионеров", — заключил Виноградов.

