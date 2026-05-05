В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества мобильной связи - 05.05.2026, ПРАЙМ
В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества мобильной связи
2026-05-05T20:29+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Жителей Петербурга предупредили о возможном ухудшении качества мобильной связи из-за подготовки и проведения массовых мероприятий с 6 по 9 мая. "В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий с 6 по 9 мая на территории Санкт-Петербурга и районов, граничащих с Ленинградской областью, возможно временное ухудшение качества мобильной связи и интернета", - сообщает комитет по информатизации и связи города на платформе "Макс". В комитете отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности жителей города и области. "За обеспечение качества телефонной и интернет-связи отвечают операторы мобильной связи - их деятельность находится в ведении министерства цифрового развития. В соответствии со своими полномочиями комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга не вводит ограничения в работу мобильных операторов", - напомнили в ведомстве. В комитете также добавили, что жители и гости города могут использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi SPB_FREE в офисах МФЦ.
технологии, бизнес, общество, санкт-петербург, ленинградская область
20:29 05.05.2026
 
