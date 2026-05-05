Эксперты Молдавии и Приднестровья обсудили новые налоги для ПМР
2026-05-05T20:33+0300
ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - ПРАЙМ. Экспертные группы по вопросам экономики Молдавии и Приднестровья во вторник обсудили проблему введения новых налогов для Приднестровья, сообщила пресс-служба МИД Приднестровской Молдавской Республики. Парламент Молдавии на заседании в минувший четверг голосами 56 депутатов одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Согласно документу, предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой "некритической продукции" уже с 1 июня 2026 года, с 1 января 2027 года будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье. "Центральной темой встречи стала проблематика, связанная с планируемыми Молдовой мерами по дополнительному фискальному обременению хозяйствующих субъектов Приднестровья", - говорится в сообщении. Отмечается, что приднестровская сторона выразила недовольство тем, что заседание вопреки ранее направленным приглашениям состоялось уже после принятия парламентом Молдавии соответствующего законопроекта и носило во многом антикризисный характер. "Представители Приднестровья с опорой на конкретные примеры детально разъяснили катастрофические последствия от возможного применения указанных деструктивных мер и, учитывая, что их регулирование теперь отнесено к полномочиям исполнительной власти Республики Молдова, представили набор альтернативных решений по выстраиванию экономического взаимодействия", - уточняет пресс-служба. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
