Правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на права - 05.05.2026, ПРАЙМ
Правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на права
2026-05-05T00:01+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет об изменениях в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Кабмин утвердил соответствующие поправки, при этом ряд изменений вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно новой редакции правил, практический экзамен на право управления транспортным средством теперь назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше для сдачи практики давалось полгода со дня сдачи теоретического экзамена. Также в новых правилах указывается, что если кандидат в водители не сдал практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теории, ему будет назначен повторный теоретический экзамен, который проводится не позднее 30 дней со дня истечения шестимесячного срока. При этом теоретический или практический экзамены могут быть проведены позднее установленных сроков, если кандидат в водители направит в подразделение Госавтоинспекции заявление о переносе сроков проведения экзамена.
00:01 05.05.2026
 
Правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на права

