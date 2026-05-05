Чистая прибыль AB InBev в I квартале выросла на 19 процентов

2026-05-05T09:51+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev), приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2026 года увеличилась на 19,3% в годовом выражении и составила 2,563 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль снизилась до 1,3 доллара с 1,08 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 12% к аналогичному прошлогоднему периоду - до 15,267 миллиарда долларов, органический рост составил 5,8%. Показатель EBITDA за три отчетных месяца увеличился также на 12% в годовом выражении, до 5,437 миллиарда долларов, органический рост составил 5,3%, что выше прогноза в 3%. Квартальный объем продаж пива компания увеличила на 0,9% в годовом выражении - до 118,48 миллиона гектолитров, органический рост составил 1,2% По итогам всего текущего года AB InBev ожидает, что показатель EBITDA вырастет на 4-8%, а капитальные затраты составят 3,5-4 миллиарда долларов. Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch, работает примерно в 50 странах. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller.

