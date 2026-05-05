Пулково принял 36 рейсов как запасной аэропорт из-за ограничений в Москве
2026-05-05T23:33+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" принял 36 рейсов как запасной аэропорт из-за ограничений воздушного пространства в Москве, сообщает пресс-служба авиагавани. "Петербургская авиагавань дополнительно к собственной полетной программе обслужила 36 бортов, прибывших в связи с ограничениями в Москве. На текущий момент в столицу вылетело 29 рейсов, ранее перенаправленных в "Пулково", - говорится в сообщении пресс-службы. В "Пулково" отметили, что большинство рейсов ожидали вылета в Москву не более двух часов. "Пассажиры оставались на борту самолетов или ожидали вылета в терминале. Отметим, что решение о высадке пассажиров в аэропорт, принимается совместно с авиакомпанией и зависит от длительности ожидания, возможностей скорейшего вылета борта в пункт назначения и регламентированного времени работы экипажей", - добавили в пресс-службе. Также часть рейсов была отменена по решению авиакомпаний. В пресс-службе "Пулково" РИА Новости уточнили, что рейс борта авиакомпании Tianjin Airlines, из китайского Чунцина в Москву, который приземлился в "Пулково", также был отменен. "В таких случаях пассажирам необходимо обратиться к перевозчику за компенсацией затрат на дорогу до пункта назначения", - пояснили в авиагавани. Также в "Пулково" отметили, что несколько рейсов будут выполнены после отдыха экипажей, с их пассажирами работают представители авиакомпаний.
