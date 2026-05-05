Путин рассказал, что ему понравился грузовик "КамАЗа" К5 - 05.05.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал, что ему понравился грузовик "КамАЗа" К5
2026-05-05T15:44+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с главой "Камаза" Сергеем Когогиным что ему понравился новый грузовик К5. Глава государства принял Когогина в Кремле во вторник. Руководитель "Камаза" рассказал о новой серии К5 и поинтересовался, понравился ли президенту новый автомобиль из этой линейки. "К5 – Вы, как я знаю, водитель этого автомобиля. Надеюсь, что Вам понравилось", - сказал Когогин. "Понравилось", - ответил Путин. Модельный ряд автомобилей и шасси "Камаз" К5 включает в себя пять семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое семейство состоит из нескольких моделей; в свою очередь, для каждой модели разработано несколько комплектаций, в зависимости от требований потребителей и условий применения.
15:44 05.05.2026
 
