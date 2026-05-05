"Ходят по тонкому льду". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
Sohu: Россия может применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Стремление британских властей сформировать флот государств Северной Европы для противодействия России способно спровоцировать реакцию со стороны Москвы, сообщает Sohu.
"Лондон намерен создать военно-морской альянс на базе Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) десяти стран Северной Европы и направить клинок против России. США не будут включены в состав этой группы. В рамках военных учений страны ОЭС отрабатывают дерзкие сценарии блокады и захвата Калининграда", — говорится в публикации.
Обозреватель издания отметил, что Владимир Путин четко обозначил предел допустимого: попытки изолировать Калининградскую область вызовут мгновенный ответ Москвы, включая возможность задействования ядерного арсенала.
"Москву вывело из себя то, что спешно собранные военно-морские силы проводят крайне провокационные учения по отработке блокады и захвата Калининграда. Предупреждения Путина всегда серьезны. Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходят по тонкому льду", — резюмировали в материале.
В ходе прямой линии, прошедшей в декабре минувшего года, Владимир Путин, комментируя риски блокады Калининградского региона, подчеркнул, что подобные шаги повлекут за собой беспрецедентный рост напряженности.
Двадцать девятого апреля руководитель британского флота Гвин Дженкинс сообщил, что Лондон совместно с партнерами из северной части Европы готовит проект нового морского союза для борьбы с Россией. Данная инициатива опирается на структуру Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), функционирующих с 2014 года под началом Соединенного Королевства.
В этот региональный блок входят десять североевропейских стран: Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. По утверждению Дженкинса, новая организация, фактически копирующая JEF, станет дополнением к НАТО, обладая при этом более высокой скоростью реагирования на возникающие вызовы.