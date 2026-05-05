QatarEnergy продлила форс-мажор на июльские поставки СПГ Edison - 05.05.2026, ПРАЙМ
QatarEnergy продлила форс-мажор на июльские поставки СПГ Edison
QatarEnergy продлила форс-мажор на июльские поставки СПГ Edison
19:26 05.05.2026
 
QatarEnergy продлила форс-мажор на июльские поставки СПГ Edison

QatarEnergy продлила форс-мажор на июльские поставки СПГ итальянской Edison

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy продлила действие форс-мажора на поставки сжиженного природного газа (СПГ) итальянской Edison, которые были запланированы на июль, следует из пресс-релиза итальянской компании.
"Edison сообщает о том, что получила от QatarEnergy обновленную информацию о продолжающемся действии форс-мажорных обстоятельств, влияющих на поставки СПГ на терминал Adriatic LNG. Уведомление касается еще двух партий СПГ, поставка которых в Италию запланирована до начала июля, в дополнение к еще десяти партиям СПГ, о которых уже сообщалось ранее", - говорится в сообщении Edison.
В 2009 году вступил в силу заключенный QatarEnergy и Edison контракт сроком на 25 лет о поставке 6,4 миллиарда кубических метров СПГ в год. В первом квартале текущего года итальянская компания получила из Катара в общей сложности 1,6 миллиарда кубометров СПГ.
В начале марта QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. А 24 марта компания объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем.
В начале апреля Блумберг писал, что Катар начинает ремонтные работы для скорейшего возобновления производства СПГ.
