Названы регионы, где больше всего нарастили просрочки по кредитам

2026-05-05T04:17+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Жители Краснодарского края, Северной Осетии и Калмыкии больше всего нарастили просрочки по кредитам по итогам марта по сравнению с февралем, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Так, показатель в Краснодарском крае увеличился на 1,6%, в Северной Осетии – на 1,5%, а в Калмыкии – на 1,3%. Также в топ-5 регионов по росту просрочек вошли Санкт-Петербург и Крым – там просрочки по кредитам увеличились в месячном выражении на 0,9%.

