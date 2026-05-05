Все принятые нижегородским аэропортом московские рейсы вылетели в столицу

2026-05-05T22:57+0300

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - ПРАЙМ. Все 15 направлявшихся в Москву рейсов, изменивших маршрут из-за введенных ограничений и принятых аэропортом Нижнего Новгорода, отправились в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "После снятия ограничений в воздушном пространстве Москвы, все рейсы, принятые нижегородским аэропортом "Чкалов" в качестве запасного, отправились в аэропорты назначения. Всего за сегодня было принято 15 рейсов", - говорится в публикации в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что пассажиры трех рейсов по решению авиакомпании отправились в столичный аэропорт "Шереметьево" организованными трансферами на автобусах.

