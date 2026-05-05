https://1prime.ru/20260505/reysy-869695182.html
Все принятые нижегородским аэропортом московские рейсы вылетели в столицу
Все принятые нижегородским аэропортом московские рейсы вылетели в столицу - 05.05.2026, ПРАЙМ
Все принятые нижегородским аэропортом московские рейсы вылетели в столицу
Все 15 направлявшихся в Москву рейсов, изменивших маршрут из-за введенных ограничений и принятых аэропортом Нижнего Новгорода, отправились в пункт назначения,... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T22:57+0300
2026-05-05T22:57+0300
2026-05-05T22:57+0300
бизнес
россия
москва
нижний новгород
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - ПРАЙМ. Все 15 направлявшихся в Москву рейсов, изменивших маршрут из-за введенных ограничений и принятых аэропортом Нижнего Новгорода, отправились в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "После снятия ограничений в воздушном пространстве Москвы, все рейсы, принятые нижегородским аэропортом "Чкалов" в качестве запасного, отправились в аэропорты назначения. Всего за сегодня было принято 15 рейсов", - говорится в публикации в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что пассажиры трех рейсов по решению авиакомпании отправились в столичный аэропорт "Шереметьево" организованными трансферами на автобусах.
https://1prime.ru/20260505/ogranicheniya-869694920.html
москва
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_78693bffb9f71bacdb7df9b1c938e7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, нижний новгород, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, аэропорт Шереметьево
Все принятые нижегородским аэропортом московские рейсы вылетели в столицу
Все 15 принятых нижегородским аэропортом московских рейсов вылетели в столицу