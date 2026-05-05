Росавиация опубликовала основные контакты российских авиакомпаний
Росавиация на фоне введения ограничений в аэропортах РФ опубликовала основные контакты российских авиакомпаний, следует из сообщения ведомства.
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Росавиация на фоне введения ограничений в аэропортах РФ опубликовала основные контакты российских авиакомпаний, следует из сообщения ведомства. Пять российских аэропортов закрыты на прием и выпуск самолетов по состоянию на 18.00 мск, еще три воздушных гавани, в том числе "Шереметьево" и "Внуково", обслуживают рейсы по согласованию. Ограничения введены по соображениям безопасности. "Уважаемые пассажиры! Для вашего удобства публикуем основные контакты российских авиакомпаний. Список будет дополняться", - говорится в сообщении ведомства. По состоянию на 18.00 мск в списке контакты восьми авиакомпаний: "Аэрофлота", S7, "Победы", Azur Air, "Азимута", Red Wings, "Уральских авиалиний" и Utair. Ранее во вторник Минтранс напомнил о правах пассажиров в случае задержки авиарейса: им должны быть предоставлены прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более двух часов, горячее питание - при ожидании отправления рейса более четырех часов, а в случае длительной задержки рейса (от восьми часов днем и от шести часов ночью) пассажиров должны разместить в гостиницах.
Росавиация на фоне закрытия аэропортов опубликовала основные контакты авиакомпаний