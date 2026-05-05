Роснедра выставили на торги месторождение золота в Бурятии
Роснедра выставили на аукцион месторождение Шаман (участок Нижний) с запасами россыпного золота в Бурятии, стартовая стоимость - 107 миллионов рублей, следует... | 05.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион месторождение Шаман (участок Нижний) с запасами россыпного золота в Бурятии, стартовая стоимость - 107 миллионов рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 8 июня, а сами торги намечены на 23 июня. Лицензия предоставляется на 15 лет. Начальная цена составляет 107,154 миллиона рублей. Площадь участка - 0,5 квадратного километра. Балансовые запасы песка по категории C1 достигают 54 тысячи кубометров, по категории С2 - 7 тысяч кубометров, забалансовые запасы по категории С1 составляют 62 тысячи кубометров. Балансовые запасы золота по категории С1 оцениваются в 203 килограмма, по С2 - 4 килограмма, забалансовые по С1 - 13 килограмм, следует из приказа Дальнедр. Общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку золота в РФ в 2025 году составили 89,88 миллиарда рублей, в 2026 году запланирован рост на 13%, до 101,6 миллиарда рублей, сообщили в апреле РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Роснедра выставили на торги месторождение Шаман в Бурятии за 107 миллионов рублей
