Роспатент назвал лучшие российские изобретения для освоения Арктики

Эксперты Роспатента отобрали для РИА Новости три лучших отечественных изобретения для освоения Арктики, ими стали технология для очистки ледяных водоемов,...

2026-05-05T04:47+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Эксперты Роспатента отобрали для РИА Новости три лучших отечественных изобретения для освоения Арктики, ими стали технология для очистки ледяных водоемов, автономная метеорологическая станция, а также быстродействующий аккумулятор электричества. Так, ученые из Сибирского федерального университета изобрели новый сорбент для очистки арктической воды и почвогрунтов от нефти. Состав этого средства уникален тем, что компоненты не просто очищают биологическую среду, но и повышают плодородие почвы. Крыловский государственный научный центр запатентовал водородную энергетическую установку - источник электроэнергии для снабжения удаленных арктических районов. Изобретение включает быстродействующий аккумулятор электричества и другие элементы, которые соединены единой шиной постоянного тока. Таким образом, изобретение снижает потребность удаленных и труднодоступных регионов в централизованном снабжении энергией. Специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН запатентовали модульную автономную автоматическую метеорологическую станцию. Система оборудована интеллектуальным обогревом и адаптивным источником питания. "Устройство будет полезно там, где необходим постоянный мониторинг атмосферных условий в условиях полярного севера без регулярного технического обслуживания", - объяснили в Роспатенте. "Научные разработки, направленные на развитие и освоение Арктики, затрагивают самые разные сферы – от экономики до социальной инфраструктуры. Объекты интеллектуальной собственности становятся важнейшим нематериальным ресурсом, который обеспечивает успех инновационных проектов в Арктике", – отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

