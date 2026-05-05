Роспатент назвал лучшие российские изобретения для освоения Арктики
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Эксперты Роспатента отобрали для РИА Новости три лучших отечественных изобретения для освоения Арктики, ими стали технология для очистки ледяных водоемов, автономная метеорологическая станция, а также быстродействующий аккумулятор электричества.
Так, ученые из Сибирского федерального университета изобрели новый сорбент для очистки арктической воды и почвогрунтов от нефти. Состав этого средства уникален тем, что компоненты не просто очищают биологическую среду, но и повышают плодородие почвы.
Крыловский государственный научный центр запатентовал водородную энергетическую установку - источник электроэнергии для снабжения удаленных арктических районов. Изобретение включает быстродействующий аккумулятор электричества и другие элементы, которые соединены единой шиной постоянного тока.
Таким образом, изобретение снижает потребность удаленных и труднодоступных регионов в централизованном снабжении энергией.
Специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН запатентовали модульную автономную автоматическую метеорологическую станцию. Система оборудована интеллектуальным обогревом и адаптивным источником питания.
"Устройство будет полезно там, где необходим постоянный мониторинг атмосферных условий в условиях полярного севера без регулярного технического обслуживания", - объяснили в Роспатенте.
"Научные разработки, направленные на развитие и освоение Арктики, затрагивают самые разные сферы – от экономики до социальной инфраструктуры. Объекты интеллектуальной собственности становятся важнейшим нематериальным ресурсом, который обеспечивает успех инновационных проектов в Арктике", – отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
