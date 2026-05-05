В России разработали линейку роботов для уборки городов - 05.05.2026, ПРАЙМ
В России разработали линейку роботов для уборки городов
00:37 05.05.2026
 
В России разработали линейку роботов для уборки городов

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российские дизайнеры разработали линейку роботов для уборки городов, сообщили РИА Новости в центре промышленного дизайна Лаб 20/50.
"Студия Лаб 20/50 разработала дизайн-концепт линейки беспилотной коммунальной техники для "умного города". Каждая машина в ней работает в своем режиме - от узких дворов до широких магистралей. В основе проекта лежит метафора: город, подобно квартире, имеет многоуровневую структуру. Для качественной уборки каждого уровня требуются свои специальные инструменты", - рассказали в компании.
Колесная база роботов-уборщиков, пояснили разработчики, может быть дополнена специальной аркой со сменными насадками для различных типов уборки: от подметания и мытья до уборки снега и работы с реагентами. Машина рассчитана на эксплуатацию при температурах от –40°C до +50°C, работу в гололед и с химическими реагентами.
Роботы оснащены сенсорами, системами навигации, отсеками для отходов.
"Электрическая силовая установка делает систему оптимальной для использования в жилых кварталах, парках, пешеходных зонах и историческом центре без ущерба для экологии", - отмечают разработчики.
 
