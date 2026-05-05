Россия в марте сократила импорт рыбы из Турции более чем на четверть

2026-05-05T06:46+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции - до 24,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции - свежую, замороженную, филе и копченую - на 24,7 миллиона долларов против 33,8 миллиона годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели - 13,8 миллиона долларов. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы, в топ-3 также вошли Италия (20,7 миллиона долларов) и Нидерланды (20,1 миллиона долларов).

