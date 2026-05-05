https://1prime.ru/20260505/rossija-869672210.html
Россия в марте сократила импорт рыбы из Турции более чем на четверть
Россия в марте сократила импорт рыбы из Турции более чем на четверть - 05.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте сократила импорт рыбы из Турции более чем на четверть
Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции - до 24,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T06:46+0300
2026-05-05T06:46+0300
2026-05-05T06:46+0300
экономика
бизнес
россия
турция
италия
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869672210.jpg?1777952764
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции - до 24,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции - свежую, замороженную, филе и копченую - на 24,7 миллиона долларов против 33,8 миллиона годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год.
Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели - 13,8 миллиона долларов.
По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы, в топ-3 также вошли Италия (20,7 миллиона долларов) и Нидерланды (20,1 миллиона долларов).
турция
италия
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, турция, италия, нидерланды
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИТАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
Россия в марте сократила импорт рыбы из Турции более чем на четверть
Россия в марте на четверть сократила импорт рыбы из Турции
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции - до 24,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции - свежую, замороженную, филе и копченую - на 24,7 миллиона долларов против 33,8 миллиона годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год.
Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели - 13,8 миллиона долларов.
По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы, в топ-3 также вошли Италия (20,7 миллиона долларов) и Нидерланды (20,1 миллиона долларов).