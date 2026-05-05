В "Ростелекоме" рассказали о доступе к бесплатному Wi-Fi по всей Москве - 05.05.2026, ПРАЙМ
В "Ростелекоме" рассказали о доступе к бесплатному Wi-Fi по всей Москве
"Ростелеком": россиянам и туристам доступны более 54 тысяч публичных точек Wi-Fi в Москве

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россиянам и туристам доступны более 54 тысяч публичных городских точек бесплатного Wi-Fi по всей Москве, посчитали для РИА Новости в "Ростелекоме".
"Группа компаний "Ростелеком" обеспечивает беспроводной доступ в интернет более чем на 54 тысяч публичных точек доступа Wi-Fi по всей Москве", - сообщили в компании.
Отмечается, что интернет доступен на объектах транспортной инфраструктуры, в торговых центрах, отелях, ресторанах и других общественных местах города.
Накануне "Билайн" и Т2 начали предупреждать москвичей о возможных временных ограничениях мобильного интернета и смс-сообщений с 5 по 9 мая. В МТС добавили, что ограничения коснутся и жителей Подмосковья.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
 
