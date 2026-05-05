Курс рубля снизился к юаню на Мосбирже

Рубль по итогам торгов вторника немного снизился к юаню, пока инвесторы ожидают возобновления операций Минфина по бюджетному правилу

2026-05-05T19:17+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника немного снизился к юаню, пока инвесторы ожидают возобновления операций Минфина по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 4 копейки, до 11,05 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дешевел на 3,46% - до 110,48 доллара за баррель. Юань вырос на 0,34%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,98–11,07 рубля. "В начале недели рубль держится сравнительно уверенно — около 75 за доллар и 11 за юань. Однако эта передышка, вероятно, будет недолгой: в ближайшие дни Минфин, который возвращается на валютный рынок, должен объявить параметры операций в рамках бюджетного правила. Это может заметно изменить баланс не в пользу российской валюты — доллар, скорее всего, снова поднимется выше 80 рублей, а юань войдет в 11,5-12 рублей", - комментирует Андрей Смирнов "БКС Мир инвестиций". Дополнительно системное давление на рубль оказывает цикл снижения ключевой ставки ЦБ, хотя жесткость сигнала регулятора после апрельского заедания можно трактовать в пользу нацвалюты, добавил он. "В среду 6 мая, министерство финансов сообщит параметры операций в рамках бюджетного правила на месяц вперед. С учетом отложенных операций и продаж валюты, связанных с зеркалированием инвестиций из ФНБ, покупки валюты могут составить 200–300 млрд рублей и сдержать укрепление рубля в условиях высоких цен на нефть и поступлений валютной выручки", - напоминает Наталья Ващелюк из УК "Первая". В течение недели при отсутствии сюрпризов во внешних и внутренних условиях курс доллара может находиться в диапазоне 74–77 рублей, курс юаня — 10,85–11,25 рубля, считает она. "Нефть по-прежнему дорогая на фоне напряженности на Ближнем Востоке, однако российские экспортеры не могут в полной мере извлечь из этого выгоду. Тем не менее, текущая ценовая ситуация на нефтяном рынке остается для рубля скорее благоприятной и в среднесрочной перспективе должна ограничивать его ослабление. На краткосрочном горизонте курс рубля к доллару ожидается в диапазоне 75–77, к юаню — 10,95–11,25", - прогнозирует Смирнов.

