Экспорт рыбы из России в I квартале вырос на 19 процентов

2026-05-05T12:37+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов из России вырос по итогам прошлого квартала на 19% в годовом выражении, превысив 1,7 миллиарда долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "По оценкам экспертов, за первые три месяца 2026 года российский экспорт рыбы и морепродуктов превысил 1,7 миллиарда долларов, что на 19% больше аналогичного прошлогоднего периода. Средняя цена экспортируемой продукции превысила 3 тысячи долларов за тонну", - говорится в сообщении. Крупнейшим импортером рыбной продукции из России с 2023 года остается Китай - поставки туда выросли на 53% в годовом выражении и превысили 1 миллиард долларов. На втором месте - Республика Корея (ее закупки выросли на 5%, до 398 миллионов долларов). Также в топ-5 покупателей вошли Нидерланды (с импортом в 85 миллионов долларов), Белоруссия (42 миллиона долларов) и Норвегия (23 миллиона долларов). Лидером по экспорту стала мороженая рыба - за первый квартал экспорт такой продукции вырос на 26%, до 944 миллионов долларов. В частности, отмечается увеличение поставок минтая (на 45%), трески (на 58%) и пикши (на 63%). Вторая по популярности позиция - ракообразные, их отгрузки выросли на 22%, до 570 миллионов долларов. Отмечается также, что на 120 миллионов долларов экспортировано рыбного филе, 60 миллионов долларов составили поставки рыбной муки (непищевой), на 16 миллионов долларов отгружено сушеной и соленой рыбы, а также на 13 миллионов долларов - консервированной рыбы. "Рыба и морепродукты - одна из основных позиций и один из драйверов нашего экспорта продукции АПК. Россия является крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы, при этом развиваются продажи за рубеж переработанной и готовой продукции, в том числе филе, сурими, консервов. Кроме того, на текущем этапе перед отраслью стоит задача географической диверсификации поставок, с выходом на новые рынки и развитием отгрузок в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку", - подчеркнул руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин, его слова приведены в сообщении.

