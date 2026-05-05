РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата

2026-05-05T00:16+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. РЖД в преддверии Дня Победы доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в десятки городов России и Белоруссию, сообщили РИА Новости в компании. "Холдинг "РЖД" поддерживает Международную патриотическую акцию "Огонь памяти", которую уже много лет подряд проводит Народный фронт. Для тысяч людей она становится напоминанием о подвиге поколения победителей", - говорится в сообщении РЖД к торжественному мероприятию. "В преддверии Дня Победы частицы Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду по российским железным дорогам будут доставлены в десятки городов России, включая города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а также в Республику Беларусь", - добавляется там. Огонь перевозится в специальных лампах с системой защиты. Так, первым поездом, на котором частичка Вечного огня отправится в путь, станет "Ласточка" из Москвы в Минск. Состав стартует во вторник, 5 мая. В РЖД уточнили, что на этом же поезде будут доставлены лампы в Можайск и Смоленск. В этот же день "Огонь памяти" будет отправлен с других вокзалов Москвы на поездах в разные уголки России, рассказали в компании.

