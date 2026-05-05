Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/rzhd-869668059.html
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата - 05.05.2026, ПРАЙМ
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата
РЖД в преддверии Дня Победы доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в десятки городов России и Белоруссию,... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T00:16+0300
2026-05-05T00:16+0300
бизнес
россия
общество
москва
белоруссия
минск
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869668059.jpg?1777929392
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. РЖД в преддверии Дня Победы доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в десятки городов России и Белоруссию, сообщили РИА Новости в компании. "Холдинг "РЖД" поддерживает Международную патриотическую акцию "Огонь памяти", которую уже много лет подряд проводит Народный фронт. Для тысяч людей она становится напоминанием о подвиге поколения победителей", - говорится в сообщении РЖД к торжественному мероприятию. "В преддверии Дня Победы частицы Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду по российским железным дорогам будут доставлены в десятки городов России, включая города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а также в Республику Беларусь", - добавляется там. Огонь перевозится в специальных лампах с системой защиты. Так, первым поездом, на котором частичка Вечного огня отправится в путь, станет "Ласточка" из Москвы в Минск. Состав стартует во вторник, 5 мая. В РЖД уточнили, что на этом же поезде будут доставлены лампы в Можайск и Смоленск. В этот же день "Огонь памяти" будет отправлен с других вокзалов Москвы на поездах в разные уголки России, рассказали в компании.
москва
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, белоруссия, минск, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, РЖД
00:16 05.05.2026
 
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата

РЖД доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. РЖД в преддверии Дня Победы доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в десятки городов России и Белоруссию, сообщили РИА Новости в компании.
"Холдинг "РЖД" поддерживает Международную патриотическую акцию "Огонь памяти", которую уже много лет подряд проводит Народный фронт. Для тысяч людей она становится напоминанием о подвиге поколения победителей", - говорится в сообщении РЖД к торжественному мероприятию.
"В преддверии Дня Победы частицы Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду по российским железным дорогам будут доставлены в десятки городов России, включая города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а также в Республику Беларусь", - добавляется там.
Огонь перевозится в специальных лампах с системой защиты.
Так, первым поездом, на котором частичка Вечного огня отправится в путь, станет "Ласточка" из Москвы в Минск. Состав стартует во вторник, 5 мая.
В РЖД уточнили, что на этом же поезде будут доставлены лампы в Можайск и Смоленск.
В этот же день "Огонь памяти" будет отправлен с других вокзалов Москвы на поездах в разные уголки России, рассказали в компании.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАБЕЛОРУССИЯМИНСКРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала