https://1prime.ru/20260505/rzhd-869668059.html
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата - 05.05.2026, ПРАЙМ
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата
РЖД в преддверии Дня Победы доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в десятки городов России и Белоруссию,... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T00:16+0300
2026-05-05T00:16+0300
2026-05-05T00:16+0300
бизнес
россия
общество
москва
белоруссия
минск
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869668059.jpg?1777929392
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. РЖД в преддверии Дня Победы доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в десятки городов России и Белоруссию, сообщили РИА Новости в компании.
"Холдинг "РЖД" поддерживает Международную патриотическую акцию "Огонь памяти", которую уже много лет подряд проводит Народный фронт. Для тысяч людей она становится напоминанием о подвиге поколения победителей", - говорится в сообщении РЖД к торжественному мероприятию.
"В преддверии Дня Победы частицы Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду по российским железным дорогам будут доставлены в десятки городов России, включая города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а также в Республику Беларусь", - добавляется там.
Огонь перевозится в специальных лампах с системой защиты.
Так, первым поездом, на котором частичка Вечного огня отправится в путь, станет "Ласточка" из Москвы в Минск. Состав стартует во вторник, 5 мая.
В РЖД уточнили, что на этом же поезде будут доставлены лампы в Можайск и Смоленск.
В этот же день "Огонь памяти" будет отправлен с других вокзалов Москвы на поездах в разные уголки России, рассказали в компании.
москва
белоруссия
минск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , москва, белоруссия, минск, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, РЖД
РЖД доставят частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата
РЖД доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. РЖД в преддверии Дня Победы доставят на поездах частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в десятки городов России и Белоруссию, сообщили РИА Новости в компании.
"Холдинг "РЖД" поддерживает Международную патриотическую акцию "Огонь памяти", которую уже много лет подряд проводит Народный фронт. Для тысяч людей она становится напоминанием о подвиге поколения победителей", - говорится в сообщении РЖД к торжественному мероприятию.
"В преддверии Дня Победы частицы Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду по российским железным дорогам будут доставлены в десятки городов России, включая города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а также в Республику Беларусь", - добавляется там.
Огонь перевозится в специальных лампах с системой защиты.
Так, первым поездом, на котором частичка Вечного огня отправится в путь, станет "Ласточка" из Москвы в Минск. Состав стартует во вторник, 5 мая.
В РЖД уточнили, что на этом же поезде будут доставлены лампы в Можайск и Смоленск.
В этот же день "Огонь памяти" будет отправлен с других вокзалов Москвы на поездах в разные уголки России, рассказали в компании.