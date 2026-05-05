На Западе ужаснулись решению Швеции в отношении России

2026-05-05T10:08+0300

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Вступление Швеции в НАТО поставило страну под угрозу при возможном конфликте с Россией, сказал аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.Он отметил, что этим шагом, равно как и заключением соглашения с США о размещении американских сил, политики превратили страну из мирной и безопасной в нечто прямо противоположное.“[Министр обороны] Пол Йонсон и его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни. С американскими базами в Швеции теперь всегда будет существовать риск (стать целью при военном столкновении России и альянса — Прим. Ред. )..." — добавил Берн.В марте некоммерческая организация Medieakademin по результатам своего ежегодного опроса "Барометр доверия" отметила, что доверие шведов к НАТО резко снизилось. Согласно результатам опроса, на данный момент 48 процентов шведов доверяют альянсу. Этот показатель снизился на десять пунктов по сравнению с исследованием прошлого года.

