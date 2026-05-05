Слуцкий назвал тактической уловкой заявление Зеленского о перемирии

2026-05-05T00:46+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал тактической уловкой заявления о готовности Украины соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, отметив, что причиной этого стало уязвленное самолюбие Владимира Зеленского. Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский утверждает, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. "Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить "режим тишины" в ночь с 5 на 6 мая. Причины банальны - уязвленное самолюбие. Мол, идея обсуждалась Москвой и Вашингтоном, а к Киеву по этому поводу официально никто не обратился", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий считает, что на самом деле "украинским неонацистам ни перемирие, ни мир не нужны". "Зеленский пытается играть по своим правилам в расчете на провокации и строит гримасы перед своими европейскими спонсорами", - добавил Слуцкий. В конце апреля Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности России объявить перемирие на период празднования Дня Победы. В Минобороны РФ, объявив даты перемирия, отметили - Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие. Как заявили в ведомстве, Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

