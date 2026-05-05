https://1prime.ru/20260505/sochi-869691956.html

Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи - 05.05.2026, ПРАЙМ

Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T19:47+0300

2026-05-05T19:47+0300

2026-05-05T19:47+0300

бизнес

сочи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

СОЧИ, 5 мая - ПРАЙМ. Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Аэропорт Сочи во вторник сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани. Во вторник днем власти Сочи и ФТ Сириус сообщали об угрозе атаки беспилотников, предупреждение об угрозе было снято в 16.43 мск. Согласно сведениям на табло, в сочинском аэропорту задерживаются вылеты 23 рейсов, из них три на международных направлениях: в Хургаду, Ереван и Анталью. На прилет в Сочи задерживаются 18 рейсов, в том числе из Антальи, Еревана, Стамбула и Ургенча. Кроме того, отменены три рейса в Сочи: рейс из Минеральных вод авиакомпании "Азимут" и два рейса из Москвы авиакомпании "Аэрофлот".

https://1prime.ru/20260505/sheremetevo-869685887.html

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи