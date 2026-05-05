IV Премия Сравни назовёт лучшие финтех-компании 28 мая

2026-05-05T12:02+0300

МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни объявил старт IV Премии Сравни, которая в этом году пройдёт под обновлённой концепцией "Растим финтех будущего", сообщается в пресс-релизе компании. В основу нового визуального и смыслового кода легла метафора "Растим финтех будущего". Цель премии – отметить участников, которые смогли создать продукты, отвечающие потребностям миллионов клиентов и вызывающие их доверие, укрепив тем самым свои позиции на рынке финтеха. "Мы привыкли представлять финансовый рынок как набор отдельных направлений: банки, страховые и МФО. Сегодня мы видим единый организм – финтех-систему, где все взаимосвязано. IV Премия Сравни – это взгляд глазами самого главного заказчика – нашего клиента. Сегодня побеждает не тот, у кого громче реклама, а тот, кто создал продукт, который реально помогает", – отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник. Премия является профессиональной наградой для финансового сектора России. Вошедшие в шорт-лист номинанты представлены в банковском блоке, блоке МСБ, страховании и микрофинансировании. Им предстоит побороться за победу в 18 категориях. При этом в каждом блоке помимо основных номинаций представлена номинация “Проект года” – за интеграцию особо яркого и успешного партнерского проекта. Оценка будет проводиться по четырем основным критериям: качество продуктов, уровень доверия клиентов, реальные отзывы пользователей и доступность предложений на сайте Сравни. Шорт-лист сформирован экспертным жюри из топ-менеджеров маркетплейса. В банковском блоке и блоке МСБ эксперты Сравни отобрали претендентов в номинациях Банк года, Вклад года, Дебетовая карта года, Кредитная карта года, Кредит года, Банковская гарантия года и РКО. В страховом блоке определены ключевые игроки в номинациях Страховая компания года, ОСАГО года, Каско года и Добровольное страхование года. В МФО – МФО года и Микрозайм года. Церемония награждения победителей IV Премии Сравни пройдёт 28 мая 2026 года. В разные годы победителями премии становились Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк, Росгосстрах, СберСтрахование, АльфаСтрахование, Ингосстрах, Страховой дом ВСК, СОГАЗ, Займер, еКапуста, Webbankir.

финансы, сравни, премия