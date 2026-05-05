Президент Финляндии сделал громкое заявление об Украине
ЕC нужна Украина для сдерживания России, cказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. ЕC нужна Украина для сдерживания России, cказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.Он попытался оправдать это некой угрозой со стороны Москвы."Европе нужна Украина для сдерживания России, потому что даже после окончания войны российская угроза не исчезнет. Нам было бы выгодно, если бы Украина была членом как ЕС, так и НАТО", — добавил Стубб.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Стубб: Европе нужна Украина для сдерживания России