"Близок момент". Стубб сделал поразительное заявление о Путине - 05.05.2026, ПРАЙМ

Переговоры ЕС с президентом России Владимиром Путиным зависят от позиции США в отношении Украины, заявил глава Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin...

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Переговоры ЕС с президентом России Владимиром Путиным зависят от позиции США в отношении Украины, заявил глава Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat."Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы или нет. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то, вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным", — отметил Стубб.По его словам, обсуждение этой перспективы идет уже два года.В конце марта президент Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.

