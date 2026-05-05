ЦБ направил в суд заявление о принудительной ликвидации "Банка РМП" - 05.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ направил в суд заявление о принудительной ликвидации "Банка РМП"
банки
финансы
россия
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Банк России направил в арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации московского "Банка развития и модернизации промышленности" ("Банка РМП"), у которого в апреле отозвал лицензию на осуществление банковских операций, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявление поступило в суд 4 мая, к рассмотрению оно еще не принято.
В соответствии с законодательством Банк России в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии обязан обратиться в суд с заявлением о ее принудительной ликвидации.
Банк России 10 апреля отозвал у "Банк РМП" лицензию, поскольку он не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, в связи с чем регулятор применял к нему соответствующие меры в течение последнего года.
Отмечалось, что кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В релизе ЦБ говорилось, что "Банк РМП" не был значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц, при этом ранее Банк России выявлял в деятельности банка сделки, имевшие признаки вывода активов.
Как отмечал регулятор, "кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе".
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление "Банком РМП" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России.
