ЦБ направил в суд заявление о принудительной ликвидации "Банка РМП"

2026-05-05T10:49+0300

МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Банк России направил в арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации московского "Банка развития и модернизации промышленности" ("Банка РМП"), у которого в апреле отозвал лицензию на осуществление банковских операций, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Заявление поступило в суд 4 мая, к рассмотрению оно еще не принято. В соответствии с законодательством Банк России в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии обязан обратиться в суд с заявлением о ее принудительной ликвидации. Банк России 10 апреля отозвал у "Банк РМП" лицензию, поскольку он не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, в связи с чем регулятор применял к нему соответствующие меры в течение последнего года. Отмечалось, что кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В релизе ЦБ говорилось, что "Банк РМП" не был значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц, при этом ранее Банк России выявлял в деятельности банка сделки, имевшие признаки вывода активов. Как отмечал регулятор, "кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе". Банк России также аннулировал лицензию на осуществление "Банком РМП" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России.

