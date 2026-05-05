"Озон банк" подал в суд на алтайского производителя мороженого

2026-05-05T14:07+0300

МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. "Озон банк" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 124 миллионов рублей с алтайского производителя мороженого АО "Русский холодъ" и его соответчиков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Истец взыскивает задолженность по кредитным договорам, том числе свыше 118 миллионов рублей основного долга. Ответчиками в иске указаны также алтайские ООО "Лагуна Койл", ООО "Алтайхолод" и АО "Торговый дом "Русский холодъ". К рассмотрению иска суд приступит 25 июня. Группа компаний "Русский Холод" располагает двумя современными предприятиями по производству мороженого в Москве и Барнауле, сообщает ее сайт. Среди брендов группы – "Настоящий пломбир", "Золотой пломбир", "Лакомка", "Монарх" и другие.

бизнес, россия, финансы, москва