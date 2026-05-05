Суд утвердил мировое соглашение по иску ювелирной сети Sunlight к "Фениксу"
2026-05-05T17:13+0300
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску компании "Солнечный свет" (ювелирная сеть Sunlight), требовавшей взыскать более 1,5 миллиарда рублей с производителя ювелирных изделий ООО "Феникс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, "стороны параллельно заключили соглашение о переводе долга на третье лицо", при этом никаких обязательств по мировому соглашению на третье лицо не возлагается. Наименование третьего лица и другие условия мирового соглашения на заседании не озвучивались. Sunlight – ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. По состоянию на середину 2024 года была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России. По данным "БИР-Аналитик", единственный участник московского ООО "Феникс" - Карен Геворгян, основной вид деятельности компании – "производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней".
