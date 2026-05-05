Суд передал в собственность государства деньги со счетов Мошковича
2026-05-05T17:55+0300
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства деньги со счетов в российских банках основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, заявил во вторник РИА Новости участник процесса.Во вторник суд обратил в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому с женой, а также бывшему гендиректору компании Максиму Басову и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Профит"."Кроме акций ГК "Русагро" по иску Генпрокуратуры, суд передал в собственность государства деньги со счетов Мошковича и изъятые в ходе обыска в офисе и автомобиле на общую сумму более 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро", – сказал собеседник агентства.Как пояснил РИА Новости собеседник агентства, суд удовлетворил иск в части изъятия в доход государства участков супруги Мошковича Наталии Быковской в коттеджном поселке "Летова роща", при этом оставил в ее собственности 4-уровневую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке. Суд также изъял 100% доли Мошковича в ООО "Финансовый ресурс" и акции завода по металлообработке АО "Эталон".
Суд изъял у основателя "Русагро" Мошковича 10,5 млрд руб, $1,8 млн и €1,6 млн
