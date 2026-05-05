https://1prime.ru/20260505/sud-869690928.html
Суд не стал изымать у жены основателя "Русагро" квартиру в Хамовниках
Суд не стал изымать у жены основателя "Русагро" квартиру в Хамовниках - 05.05.2026, ПРАЙМ
Суд не стал изымать у жены основателя "Русагро" квартиру в Хамовниках
Хамовнический суд Москвы не стал изымать у супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской четырехуровневую квартиру в Хамовниках и дом на... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T18:58+0300
2026-05-05T18:58+0300
2026-05-05T18:59+0300
бизнес
россия
москва
русагро
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1f/867078817_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_00a8379c930419aaa63807b1bd9cb555.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы не стал изымать у супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской четырехуровневую квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке, сообщили РИА Новости в суде. "Отказано в удовлетворении исковых требований Генпрокуратуры в части обращения в доход государства имущества у Наталии Быковской, недвижимого имущества, а именно четырехуровневая квартира в Хамовниках и загородный дом в деревне Таганьково возле Рублево-Успенского шоссе", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что суд обратил в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, Быковской, племяннику Мошковича Сергею Трибунскому с женой, а также бывшему гендиректору компании Максиму Басову и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Профит".
https://1prime.ru/20260505/sud-869689143.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1f/867078817_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_267a820ba1afed96124e3de8308c0c83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, русагро
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Русагро
Суд не стал изымать у жены основателя "Русагро" квартиру в Хамовниках
Суд не стал изымать у жены Мошковича Быковской квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке