Суд не стал изымать у жены основателя "Русагро" квартиру в Хамовниках - 05.05.2026, ПРАЙМ
Суд не стал изымать у жены основателя "Русагро" квартиру в Хамовниках
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы не стал изымать у супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской четырехуровневую квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке, сообщили РИА Новости в суде. "Отказано в удовлетворении исковых требований Генпрокуратуры в части обращения в доход государства имущества у Наталии Быковской, недвижимого имущества, а именно четырехуровневая квартира в Хамовниках и загородный дом в деревне Таганьково возле Рублево-Успенского шоссе", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что суд обратил в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, Быковской, племяннику Мошковича Сергею Трибунскому с женой, а также бывшему гендиректору компании Максиму Басову и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Профит".
18:58 05.05.2026 (обновлено: 18:59 05.05.2026)
 
Суд не стал изымать у жены основателя "Русагро" квартиру в Хамовниках

Суд не стал изымать у жены Мошковича Быковской квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке

