Число выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%

2026-05-05T16:09+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Банк России в первом квартале 2026 года выявил 1,4 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, это на 9% больше, чем в четвертом квартале прошлого года, сообщил регулятор в материале о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке. "В первом квартале 2026 года выявлено 1,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности... По сравнению с предыдущим кварталом (четвертый квартал 2025 года) количество выявленных "нелегалов" увеличилось незначительно – на 9%", – говорится в материале. Уточняется, что речь идет о 472 субъектах с признаками нелегальных кредиторов, 656 псевдоинвестиционных проектах (с признаками финансовых пирамид и незаконного привлечения инвестиций), 257 субъектах с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Как и прежде, более 60% "нелегалов" – это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством: финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции, отметил регулятор.

