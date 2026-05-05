https://1prime.ru/20260505/tsb-869685362.html
Число выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%
Число выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9% - 05.05.2026, ПРАЙМ
Число выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%
Банк России в первом квартале 2026 года выявил 1,4 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, это на 9% больше, чем в четвертом | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T16:09+0300
2026-05-05T16:09+0300
2026-05-05T16:09+0300
экономика
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Банк России в первом квартале 2026 года выявил 1,4 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, это на 9% больше, чем в четвертом квартале прошлого года, сообщил регулятор в материале о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке. "В первом квартале 2026 года выявлено 1,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности... По сравнению с предыдущим кварталом (четвертый квартал 2025 года) количество выявленных "нелегалов" увеличилось незначительно – на 9%", – говорится в материале. Уточняется, что речь идет о 472 субъектах с признаками нелегальных кредиторов, 656 псевдоинвестиционных проектах (с признаками финансовых пирамид и незаконного привлечения инвестиций), 257 субъектах с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Как и прежде, более 60% "нелегалов" – это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством: финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции, отметил регулятор.
https://1prime.ru/20260505/birzha-869683514.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, россия
Экономика, Банк России, РОССИЯ
Число выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%
Число выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%, до 1,4 тыс
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Банк России в первом квартале 2026 года выявил 1,4 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, это на 9% больше, чем в четвертом квартале прошлого года, сообщил регулятор в материале о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке.
"В первом квартале 2026 года выявлено 1,4 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности... По сравнению с предыдущим кварталом (четвертый квартал 2025 года) количество выявленных "нелегалов" увеличилось незначительно – на 9%", – говорится в материале
.
Уточняется, что речь идет о 472 субъектах с признаками нелегальных кредиторов, 656 псевдоинвестиционных проектах (с признаками финансовых пирамид и незаконного привлечения инвестиций), 257 субъектах с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Как и прежде, более 60% "нелегалов" – это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством: финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции, отметил регулятор.
Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже выросли на 57 процентов