Банк России назвал популярные мошеннические схемы на финрынке - 05.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260505/tsb-869685747.html
Нелегальные брокеры и форекс-дилеры в первом квартале 2026 года использовали более 2 тысяч криптокошельков для сбора средств, самой распространенной услугой... | 05.05.2026, ПРАЙМ
16:23 05.05.2026
 
Банк России назвал популярные мошеннические схемы на финрынке

ЦБ: торговля на криптобиржах остается распространенной услугой нелегальных брокеров

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Нелегальные брокеры и форекс-дилеры в первом квартале 2026 года использовали более 2 тысяч криптокошельков для сбора средств, самой распространенной услугой была торговля на криптобиржах, сообщает Банк России.
"Как и в прошлом году, самой "востребованной" услугой была торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2 тысяч криптокошельков", - говорится в Telegram-канале ЦБ РФ.
Также сообщается, что сократилось количество уникальных проектов, как правило "нелегалы" дублируют прежнюю схему под новым названием.
Отмечается, что из 2,5 тысячи направленных на блокировку сайтов нелегальных профучастников, которые в большинстве случаев "рисуют" торги в личном кабинете клиента или прикрываются несуществующей лицензией зарубежного регулятора, почти 2 тысячи - дублирующие сайты к проектам, предупреждает Банк России
В первом квартале 2026 года было выявлено 257 интернет-проектов с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг - на 19% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года. В основном это нелегальные форекс-дилеры (161 субъект) и нелегальные брокеры (67 субъектов), сообщает регулятор.
