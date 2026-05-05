https://1prime.ru/20260505/tsb-869685747.html

Банк России назвал популярные мошеннические схемы на финрынке

Банк России назвал популярные мошеннические схемы на финрынке - 05.05.2026, ПРАЙМ

Банк России назвал популярные мошеннические схемы на финрынке

Нелегальные брокеры и форекс-дилеры в первом квартале 2026 года использовали более 2 тысяч криптокошельков для сбора средств, самой распространенной услугой... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T16:23+0300

2026-05-05T16:23+0300

2026-05-05T16:23+0300

банк россии

финансы

банки

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Нелегальные брокеры и форекс-дилеры в первом квартале 2026 года использовали более 2 тысяч криптокошельков для сбора средств, самой распространенной услугой была торговля на криптобиржах, сообщает Банк России. "Как и в прошлом году, самой "востребованной" услугой была торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2 тысяч криптокошельков", - говорится в Telegram-канале ЦБ РФ. Также сообщается, что сократилось количество уникальных проектов, как правило "нелегалы" дублируют прежнюю схему под новым названием. Отмечается, что из 2,5 тысячи направленных на блокировку сайтов нелегальных профучастников, которые в большинстве случаев "рисуют" торги в личном кабинете клиента или прикрываются несуществующей лицензией зарубежного регулятора, почти 2 тысячи - дублирующие сайты к проектам, предупреждает Банк России В первом квартале 2026 года было выявлено 257 интернет-проектов с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг - на 19% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года. В основном это нелегальные форекс-дилеры (161 субъект) и нелегальные брокеры (67 субъектов), сообщает регулятор.

https://1prime.ru/20260505/moshenniki-869674799.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, банки, россия, рф