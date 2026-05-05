ЦБ Турции заявил об усилении инфляционного давления в апреле

Основная тенденция потребительской инфляции в Турции в апреле усилилась на фоне роста цен на энергию и продукты питания, сообщил Центральный банк республики. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T21:27+0300

АНКАРА, 5 мая – ПРАЙМ. Основная тенденция потребительской инфляции в Турции в апреле усилилась на фоне роста цен на энергию и продукты питания, сообщил Центральный банк республики. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам прошлого месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%. "Основная тенденция потребительской инфляции на месячной основе усилилась", - говорится в отчете регулятора, имеющемся в распоряжении РИА Новости. По данным регулятора, потребительские цены в апреле выросли на 4,18% в месячном выражении, а годовая инфляция увеличилась на 1,5 процентного пункта — до 32,37%. В ЦБ Турции отметили, что ключевое влияние оказал рост цен на энергоносители: они увеличились на 14,4% за месяц, чему способствовали подорожание топлива, а также повышение тарифов на природный газ и электроэнергию. Также ускорился рост цен на продукты питания — как на необработанные, так и на переработанные. Дополнительное давление оказала категория "одежда и обувь", где зафиксировано заметное подорожание. При этом, с учётом сезонных факторов, инфляция в секторе услуг несколько замедлилась по сравнению с мартом. Цены производителей в апреле выросли на 3,17%, а годовая инфляция в промышленности достигла 28,59%. Центральный банк Турции готов ужесточить денежно-кредитную политику в случае ухудшения инфляционной динамики, заявлял глава регулятора Фатих Карахан.

