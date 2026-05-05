Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Турции заявил об усилении инфляционного давления в апреле - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/turtsiya-869693963.html
ЦБ Турции заявил об усилении инфляционного давления в апреле
ЦБ Турции заявил об усилении инфляционного давления в апреле - 05.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции заявил об усилении инфляционного давления в апреле
Основная тенденция потребительской инфляции в Турции в апреле усилилась на фоне роста цен на энергию и продукты питания, сообщил Центральный банк республики. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T21:27+0300
2026-05-05T21:27+0300
финансы
банки
турция
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 5 мая – ПРАЙМ. Основная тенденция потребительской инфляции в Турции в апреле усилилась на фоне роста цен на энергию и продукты питания, сообщил Центральный банк республики. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам прошлого месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%. "Основная тенденция потребительской инфляции на месячной основе усилилась", - говорится в отчете регулятора, имеющемся в распоряжении РИА Новости. По данным регулятора, потребительские цены в апреле выросли на 4,18% в месячном выражении, а годовая инфляция увеличилась на 1,5 процентного пункта — до 32,37%. В ЦБ Турции отметили, что ключевое влияние оказал рост цен на энергоносители: они увеличились на 14,4% за месяц, чему способствовали подорожание топлива, а также повышение тарифов на природный газ и электроэнергию. Также ускорился рост цен на продукты питания — как на необработанные, так и на переработанные. Дополнительное давление оказала категория "одежда и обувь", где зафиксировано заметное подорожание. При этом, с учётом сезонных факторов, инфляция в секторе услуг несколько замедлилась по сравнению с мартом. Цены производителей в апреле выросли на 3,17%, а годовая инфляция в промышленности достигла 28,59%. Центральный банк Турции готов ужесточить денежно-кредитную политику в случае ухудшения инфляционной динамики, заявлял глава регулятора Фатих Карахан.
https://1prime.ru/20260503/rossiya--869636882.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, турция, центральные банки
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, центральные банки
21:27 05.05.2026
 
ЦБ Турции заявил об усилении инфляционного давления в апреле

Центробанк Турции: основная тенденция потребительской инфляции в апреле усилилась

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 5 мая – ПРАЙМ. Основная тенденция потребительской инфляции в Турции в апреле усилилась на фоне роста цен на энергию и продукты питания, сообщил Центральный банк республики.
Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам прошлого месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%.
"Основная тенденция потребительской инфляции на месячной основе усилилась", - говорится в отчете регулятора, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По данным регулятора, потребительские цены в апреле выросли на 4,18% в месячном выражении, а годовая инфляция увеличилась на 1,5 процентного пункта — до 32,37%.
В ЦБ Турции отметили, что ключевое влияние оказал рост цен на энергоносители: они увеличились на 14,4% за месяц, чему способствовали подорожание топлива, а также повышение тарифов на природный газ и электроэнергию.
Также ускорился рост цен на продукты питания — как на необработанные, так и на переработанные. Дополнительное давление оказала категория "одежда и обувь", где зафиксировано заметное подорожание.
При этом, с учётом сезонных факторов, инфляция в секторе услуг несколько замедлилась по сравнению с мартом.
Цены производителей в апреле выросли на 3,17%, а годовая инфляция в промышленности достигла 28,59%.
Центральный банк Турции готов ужесточить денежно-кредитную политику в случае ухудшения инфляционной динамики, заявлял глава регулятора Фатих Карахан.
Различные приправы на прилавке - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Россия сократила импорт специй из Турции
3 мая, 10:58
 
ФинансыБанкиТУРЦИЯцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала