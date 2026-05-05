https://1prime.ru/20260505/ugroza-869696098.html

"Опасная провокация". На Западе возмутились после угроз Зеленского к 9 мая

"Опасная провокация". На Западе возмутились после угроз Зеленского к 9 мая - 05.05.2026, ПРАЙМ

"Опасная провокация". На Западе возмутились после угроз Зеленского к 9 мая

Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, говорит о тяжелом положении киевского... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T23:26+0300

2026-05-05T23:26+0300

2026-05-05T23:26+0300

москва

киев

владимир зеленский

вс рф

ереван

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, говорит о тяжелом положении киевского режима, пишет L’Antidiplomatico."Усиливается ощущение, что украинское руководство продолжает делать ставку на показательные акции и крайне опасные провокации, пытаясь поддерживать высокий уровень международной напряженности и продлевать конфликт, который с точки зрения военной и стратегической ситуации выглядит все более изматывающим в долгосрочной перспективе", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, у Киева отсутствуют реальные шансы добиться победы в противостоянии с Россией, однако он стремится затягивать конфликт "до последнего украинца".Накануне Владимир Зеленский, выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил нанести удар по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В ведомстве подчеркнули, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, ранее воздерживалась от подобных атак по гуманитарным причинам, добавили в Минобороны.

https://1prime.ru/20260505/putin-869695836.html

https://1prime.ru/20260505/es-869695726.html

москва

киев

ереван

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, киев, владимир зеленский, вс рф, ереван