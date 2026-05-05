"Опасная провокация". На Западе возмутились после угроз Зеленского к 9 мая - 05.05.2026, ПРАЙМ
"Опасная провокация". На Западе возмутились после угроз Зеленского к 9 мая
"Опасная провокация". На Западе возмутились после угроз Зеленского к 9 мая
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, говорит о тяжелом положении киевского режима, пишет L’Antidiplomatico."Усиливается ощущение, что украинское руководство продолжает делать ставку на показательные акции и крайне опасные провокации, пытаясь поддерживать высокий уровень международной напряженности и продлевать конфликт, который с точки зрения военной и стратегической ситуации выглядит все более изматывающим в долгосрочной перспективе", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, у Киева отсутствуют реальные шансы добиться победы в противостоянии с Россией, однако он стремится затягивать конфликт "до последнего украинца".Накануне Владимир Зеленский, выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил нанести удар по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В ведомстве подчеркнули, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, ранее воздерживалась от подобных атак по гуманитарным причинам, добавили в Минобороны.
МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, ВС РФ, Ереван
"Опасная провокация". На Западе возмутились после угроз Зеленского к 9 мая

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, говорит о тяжелом положении киевского режима, пишет L’Antidiplomatico.
"Усиливается ощущение, что украинское руководство продолжает делать ставку на показательные акции и крайне опасные провокации, пытаясь поддерживать высокий уровень международной напряженности и продлевать конфликт, который с точки зрения военной и стратегической ситуации выглядит все более изматывающим в долгосрочной перспективе", — говорится в публикации.
По мнению авторов материала, у Киева отсутствуют реальные шансы добиться победы в противостоянии с Россией, однако он стремится затягивать конфликт "до последнего украинца".
Накануне Владимир Зеленский, выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил нанести удар по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В ведомстве подчеркнули, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, ранее воздерживалась от подобных атак по гуманитарным причинам, добавили в Минобороны.
