В Киеве высмеяли конфуз Зеленского, уехавшего в Ереван
2026-05-05T05:51+0300
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо унизил Владимира Зеленского, усомнившись в необходимости посещать Киев, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Ну что, Зеленский, опять унизили? Ведь, ожидаемо, Фицо в Киев, конечно, не поедет, да и его слова про "дешевые жесты" должны стать для тебя холодным душем. Выходит, зря катался в Ереван", — сказал он.По мнению эксперта, Киев пытался воспользоваться возможной поездкой Фицо для своего пиара, но критический настрой словацкого премьера обернулся для Зеленского неприятной неожиданностью. Издание Dennik N сообщило, что после встречи с Владимиром Зеленским в столице Армении, премьер Словакии засомневался в необходимости визита в Украину. В начале мая он сообщил о своих сомнениях, несмотря на предыдущее соглашение о взаимных визитах с киевским руководством. Ранее, 27 февраля, в офисе Зеленского объявили о телефонном приглашении Фицо в Украину для обсуждения важнейших вопросов. Однако словацкий премьер не принял это приглашение, и в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что подобный визит может нести угрозу безопасности Фицо. Ни премьер-министр Словакии, ни президент Петер Пеллегрини с момента вступления в должности президента Зеленского Киев не посещали.
Соскин: Фицо поставил Зеленского на место, отказавшись совершать визит в Киев