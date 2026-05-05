В ЕС раскрыли, чем обернется попытка Зеленского сорвать парад в Москве

2026-05-05T07:27+0300

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад в Москве, посвященный 9 мая, могут привести к падению Киева и капитуляции Украины, считает кипрский журналист Алекс Христофору, выразивший свое мнение в эфире на YouTube."Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?" — поинтересовался он.Христофору полагает, что Зеленский не учитывает, что подобные заявления не дадут ему преимущества в глазах европейских союзников. "Мы "Мы должны подтолкнуть его (Зеленского. — Прим. ред.) к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве", — подчеркнул Христофору.Ранее Министерство обороны объявило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Однако ведомство предупредило, что российские вооруженные силы готовы нанести массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Несмотря на наличие необходимых средств, Москва до этого воздерживалась от подобных акций по гуманитарным причинам, напомнили в Минобороны.

