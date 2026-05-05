Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС раскрыли, чем обернется попытка Зеленского сорвать парад в Москве - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/ukraina-869672740.html
В ЕС раскрыли, чем обернется попытка Зеленского сорвать парад в Москве
В ЕС раскрыли, чем обернется попытка Зеленского сорвать парад в Москве - 05.05.2026, ПРАЙМ
В ЕС раскрыли, чем обернется попытка Зеленского сорвать парад в Москве
Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад в Москве, посвященный 9 мая, могут привести к падению Киева и капитуляции Украины, считает кипрский журналист Алекс... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T07:27+0300
2026-05-05T07:27+0300
общество
россия
москва
киев
украина
владимир зеленский
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад в Москве, посвященный 9 мая, могут привести к падению Киева и капитуляции Украины, считает кипрский журналист Алекс Христофору, выразивший свое мнение в эфире на YouTube."Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?" — поинтересовался он.Христофору полагает, что Зеленский не учитывает, что подобные заявления не дадут ему преимущества в глазах европейских союзников. "Мы "Мы должны подтолкнуть его (Зеленского. — Прим. ред.) к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве", — подчеркнул Христофору.Ранее Министерство обороны объявило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Однако ведомство предупредило, что российские вооруженные силы готовы нанести массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Несмотря на наличие необходимых средств, Москва до этого воздерживалась от подобных акций по гуманитарным причинам, напомнили в Минобороны.
https://1prime.ru/20260505/ukraina-869671473.html
https://1prime.ru/20260503/ukraina-869634526.html
москва
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, киев, украина, владимир зеленский, youtube
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, YouTube
07:27 05.05.2026
 
В ЕС раскрыли, чем обернется попытка Зеленского сорвать парад в Москве

Христофору: попытка Украины нанести удар по параду обернется ее капитуляцией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад в Москве, посвященный 9 мая, могут привести к падению Киева и капитуляции Украины, считает кипрский журналист Алекс Христофору, выразивший свое мнение в эфире на YouTube.
"Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?" — поинтересовался он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
В Киеве высмеяли конфуз Зеленского, уехавшего в Ереван
05:51
Христофору полагает, что Зеленский не учитывает, что подобные заявления не дадут ему преимущества в глазах европейских союзников.
"Мы "Мы должны подтолкнуть его (Зеленского. — Прим. ред.) к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве", — подчеркнул Христофору.
Ранее Министерство обороны объявило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Однако ведомство предупредило, что российские вооруженные силы готовы нанести массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Несмотря на наличие необходимых средств, Москва до этого воздерживалась от подобных акций по гуманитарным причинам, напомнили в Минобороны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
"Допрыгался, заяц": в Киеве заявили о расправе Трампа с Зеленским
3 мая, 05:48
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийYouTube
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала