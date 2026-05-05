https://1prime.ru/20260505/ukraina-869686412.html
ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5%
ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% - 05.05.2026, ПРАЙМ
ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5%
Реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщила госслужба статистики страны. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T16:40+0300
2026-05-05T16:40+0300
2026-05-05T16:40+0300
мировая экономика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщила госслужба статистики страны. Национальный банк Украины 30 апреля ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 1,3% с 1,8%. "В первом квартале 2026 года реальный ВВП - минус 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, минус 0,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года", - говорится в сообщении на странице госслужбы статистики в соцсети Facebook*. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20260505/stubb-869676751.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина
Мировая экономика, УКРАИНА
ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5%
Реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5%
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщила госслужба статистики страны.
Национальный банк Украины
30 апреля ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 1,3% с 1,8%.
"В первом квартале 2026 года реальный ВВП - минус 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, минус 0,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года", - говорится в сообщении на странице госслужбы статистики в соцсети Facebook*.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Финляндии сделал громкое заявление об Украине