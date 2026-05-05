ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5%

Реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщила госслужба статистики страны.

2026-05-05T16:40+0300

МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщила госслужба статистики страны. Национальный банк Украины 30 апреля ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 1,3% с 1,8%. "В первом квартале 2026 года реальный ВВП - минус 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, минус 0,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года", - говорится в сообщении на странице госслужбы статистики в соцсети Facebook*. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

мировая экономика, украина