ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% - 05.05.2026, ПРАЙМ
ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5%
Реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщила госслужба статистики страны. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T16:40+0300
16:40 05.05.2026
 
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщила госслужба статистики страны.
Национальный банк Украины 30 апреля ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 1,3% с 1,8%.
"В первом квартале 2026 года реальный ВВП - минус 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, минус 0,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года", - говорится в сообщении на странице госслужбы статистики в соцсети Facebook*.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
