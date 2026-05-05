https://1prime.ru/20260505/usa-869685208.html
Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте
Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте - 05.05.2026, ПРАЙМ
Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте
США в марте резко нарастили импорт товаров из Евросоюза - в результате торговый дефицит с ЕС подскочил в пять раз в месячном выражении, следует из анализа РИА... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T16:05+0300
2026-05-05T16:05+0300
2026-05-05T16:05+0300
мировая экономика
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. США в марте резко нарастили импорт товаров из Евросоюза - в результате торговый дефицит с ЕС подскочил в пять раз в месячном выражении, следует из анализа РИА Новости данных американской статстлужбы. Так, импорт товаров из Евросоюза в марте вырос на 25,8% за месяц - до 48,8 миллиарда долларов. Американский экспорт в ЕС также продемонстрировал рост - на 10,3% в месячном выражении - до 39,8 миллиарда долларов. В результате дефицит торгового баланса Штатов с Евросоюзом вырос в марте до 8,9 миллиарда долларов, с 1,7 миллиарда в феврале. Таким образом, дефицит усилился в 5,2 раза за месяц.
https://1prime.ru/20260505/tramp-869669330.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, ес
Мировая экономика, США, ЕС
Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте
Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в марте в пять раз в месячном выражении
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. США в марте резко нарастили импорт товаров из Евросоюза - в результате торговый дефицит с ЕС подскочил в пять раз в месячном выражении, следует из анализа РИА Новости данных американской статстлужбы.
Так, импорт товаров из Евросоюза
в марте вырос на 25,8% за месяц - до 48,8 миллиарда долларов.
Американский экспорт в ЕС также продемонстрировал рост - на 10,3% в месячном выражении - до 39,8 миллиарда долларов.
В результате дефицит торгового баланса Штатов с Евросоюзом вырос в марте до 8,9 миллиарда долларов, с 1,7 миллиарда в феврале. Таким образом, дефицит усилился в 5,2 раза за месяц.
Трамп заявил, что большая часть иранской нефти возвращается в США