Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте - 05.05.2026, ПРАЙМ
Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте
2026-05-05T16:05+0300
16:05 05.05.2026
 
Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. США в марте резко нарастили импорт товаров из Евросоюза - в результате торговый дефицит с ЕС подскочил в пять раз в месячном выражении, следует из анализа РИА Новости данных американской статстлужбы.
Так, импорт товаров из Евросоюза в марте вырос на 25,8% за месяц - до 48,8 миллиарда долларов.
Американский экспорт в ЕС также продемонстрировал рост - на 10,3% в месячном выражении - до 39,8 миллиарда долларов.
В результате дефицит торгового баланса Штатов с Евросоюзом вырос в марте до 8,9 миллиарда долларов, с 1,7 миллиарда в феврале. Таким образом, дефицит усилился в 5,2 раза за месяц.
