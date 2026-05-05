https://1prime.ru/20260505/usa-869685208.html

Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте

Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте - 05.05.2026, ПРАЙМ

Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте

США в марте резко нарастили импорт товаров из Евросоюза - в результате торговый дефицит с ЕС подскочил в пять раз в месячном выражении, следует из анализа РИА... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T16:05+0300

2026-05-05T16:05+0300

2026-05-05T16:05+0300

мировая экономика

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. США в марте резко нарастили импорт товаров из Евросоюза - в результате торговый дефицит с ЕС подскочил в пять раз в месячном выражении, следует из анализа РИА Новости данных американской статстлужбы. Так, импорт товаров из Евросоюза в марте вырос на 25,8% за месяц - до 48,8 миллиарда долларов. Американский экспорт в ЕС также продемонстрировал рост - на 10,3% в месячном выражении - до 39,8 миллиарда долларов. В результате дефицит торгового баланса Штатов с Евросоюзом вырос в марте до 8,9 миллиарда долларов, с 1,7 миллиарда в феврале. Таким образом, дефицит усилился в 5,2 раза за месяц.

https://1prime.ru/20260505/tramp-869669330.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, ес