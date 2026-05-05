В США средняя цена на бензин вновь обновила рекорд с июля 2022 года - 05.05.2026, ПРАЙМ
В США средняя цена на бензин вновь обновила рекорд с июля 2022 года
ВАШИНГТОН, 5 мая – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США во вторник достигла максимальной отметки за почти четыре года и вновь обновила рекорд июля 2022 года, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), с которыми ознакомилось РИА Новости. Самый распространенный бензин марки Regular (аналог АИ-92) теперь стоит 4,483 доллара за галлон (3,8 литра), или 89 рублей за литр. За сутки он подорожал почти на 3 цента, а недельный рост превысил 30 центов. Почти на 2 цента топливо подорожало в штате Калифорния, где оно остается самым дорогим в США – 6,131 доллара за галлон, или 121,7 рубля за литр. Следом идут еще 5 штатов – Вашингтон, Орегон, Невада, Аляска и Гавайи, где бензин стоит больше 5 долларов. Меньше всего за топливо платят автомобилисты Оклахомы – 3,897 доллара за галлон, или 77,36 рубля за литр. Примерно на полтора цента оно дороже в Джорджии, которая оставалась самым дешевым в этом плане штатом в последние несколько дней. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
18:15 05.05.2026
 
ВАШИНГТОН, 5 мая – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США во вторник достигла максимальной отметки за почти четыре года и вновь обновила рекорд июля 2022 года, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Самый распространенный бензин марки Regular (аналог АИ-92) теперь стоит 4,483 доллара за галлон (3,8 литра), или 89 рублей за литр. За сутки он подорожал почти на 3 цента, а недельный рост превысил 30 центов.
Почти на 2 цента топливо подорожало в штате Калифорния, где оно остается самым дорогим в США – 6,131 доллара за галлон, или 121,7 рубля за литр. Следом идут еще 5 штатов – Вашингтон, Орегон, Невада, Аляска и Гавайи, где бензин стоит больше 5 долларов.
Меньше всего за топливо платят автомобилисты Оклахомы – 3,897 доллара за галлон, или 77,36 рубля за литр. Примерно на полтора цента оно дороже в Джорджии, которая оставалась самым дешевым в этом плане штатом в последние несколько дней.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
