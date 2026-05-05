Внуково на фоне ограничений подготовил для пассажиров воду и коврики
2026-05-05T18:49+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" на фоне действия временных ограничений и необходимости согласовывать вылет и прилет рейсов организовал предоставление воды и ковриков для пассажиров, сообщила воздушная гавань. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во "Внуково" в 15.20 мск, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию. "Уважаемые пассажиры! Для вашего удобства организована выдача воды и ковриков. Коврики вы можете получить в чистой зоне вылета непосредственно у выходов на посадку. Вода предоставляется в общей зоне у стойки информации, а также на третьем этаже в зоне ожидания", - говорится в сообщении. Также в терминале "Внуково" для комфортного ожидания доступны игровые пространства для детей, круглосуточно работающие комната матери и ребенка и медпункт, почти 30 зарядных станций и фонтанчики с водой, отметили в аэропорту. Пассажиры также могут воспользоваться бизнес-залами и капсульными отелями в терминале, добавили во "Внуково".
