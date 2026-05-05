Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, режим ограничений скорректирован, сообщила Росавиация.

2026-05-05T18:54+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, режим ограничений скорректирован, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

