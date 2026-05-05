ВСУ перебросили части с красноармейского направления в Сумскую область
2026-05-05T06:43+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Анализ некрологов украинских военнослужащих свидетельствует о переброске отдельных подразделений 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ с красноармейского направления (ДНР) в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, соответствующие выводы сделаны на основе открытых публикаций и биографических данных погибших солдат 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ. "Анализ некрологов показал переброску на данный участок фронта с покровского (красноармейского - ред.) направления отдельных подразделений 155-й омбр ВСУ", - отметил собеседник агентства. В ряде публикаций упоминаются обстоятельства мобилизации. "В биографиях украинских националистов сообщается о принудительной мобилизации, а их родственники прямо пишут, что будут мстить сотрудникам ТЦК", - добавили в силовых структурах.
Российские силовики заявили о переброске подразделений 155-й ВСУ в Сумскую область
