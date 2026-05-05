Россияне стали вдвое чаще покупать головоломки

2026-05-05T14:44+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах - так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссвордов - в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. "Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн головоломок. Например, в текущем году продажи кроссвордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту - судоку - 88% (везде в натуральном выражении)", - говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно: на кроссворды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1% и 6% соответственно.

