https://1prime.ru/20260505/wildberries-869682497.html
Россияне стали вдвое чаще покупать головоломки
Россияне стали вдвое чаще покупать головоломки - 05.05.2026, ПРАЙМ
Россияне стали вдвое чаще покупать головоломки
Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах - так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T14:44+0300
2026-05-05T14:44+0300
2026-05-05T14:44+0300
бизнес
россия
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850590989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe68a1bd1c9378cdfaac114a649210aa.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах - так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссвордов - в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. "Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн головоломок. Например, в текущем году продажи кроссвордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту - судоку - 88% (везде в натуральном выражении)", - говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно: на кроссворды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1% и 6% соответственно.
https://1prime.ru/20260314/mvideo-868302992.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850590989_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9241de3390398a4c34e1a4f57f538d04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries
Россияне стали вдвое чаще покупать головоломки
Wildberries: с начала года россияне стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах - так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссвордов - в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries.
"Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн головоломок. Например, в текущем году продажи кроссвордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту - судоку - 88% (везде в натуральном выражении)", - говорится в сообщении.
При этом средний чек изменился незначительно: на кроссворды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1% и 6% соответственно.
Россияне стали чаще покупать флешки в 2025 году