Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия сегодня" повысила эффективность ИИ-сервисов для работы редакции - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/yadro--869687658.html
"Россия сегодня" повысила эффективность ИИ-сервисов для работы редакции
"Россия сегодня" повысила эффективность ИИ-сервисов для работы редакции - 05.05.2026, ПРАЙМ
"Россия сегодня" повысила эффективность ИИ-сервисов для работы редакции
Международное информационное агентство "Россия сегодня" развернуло локальную вычислительную инфраструктуру на базе серверов YADRO G4208P G3 для развития... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T17:06+0300
2026-05-05T17:06+0300
технологии
бизнес
yadro
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/05/869687279_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_786c9f89a3b85c3eac392fddf626f741.jpg
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Международное информационное агентство "Россия сегодня" развернуло локальную вычислительную инфраструктуру на базе серверов YADRO G4208P G3 для развития сервисов искусственного интеллекта. Система работает внутри собственного ИТ-контура, что позволяет использовать ИИ-инструменты без передачи чувствительных данных во внешние сервисы.На новой инфраструктуре запущены сервисы для автоматической транскрибации и мультиязычной обработки аудио и видео, подготовки субтитров и поиска по фотобанку из более чем 3,5 млн снимков. Также работает языковая модель, обученная на массиве материалов РИА Новости, которая позволяет создавать новые тексты без участия журналистов."Сегодня медиа развиваются в условиях стремительно растущих объемов информации. ИИ помогает командам ускорять работу с большими массивами данных и сохранять качество материалов. В медиагруппе "Россия сегодня" этот подход применяется в ежедневной редакционной работе", — отметил исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков.Автоматизация позволила журналистам сосредоточиться на эксклюзивах и укрепила лидерство РИА Новости по цитируемости в СМИ и соцсетях. Технологическим партнёром выступила компания YADRO (входит в ИКС Холдинг). Основой инфраструктуры стали серверы YADRO G4208P G3 в конфигурации с восемью GPU-ускорителями, рассчитанные на ресурсоемкие ИИ-нагрузки. "Искусственный интеллект становится рабочим инструментом повышения эффективности. Решение, внедрённое медиагруппой, показывает зрелый подход: прикладные сервисы развёрнуты на ИИ-серверах внутри собственного контура, что позволяет автоматизировать процессы, сохраняя полный контроль над данными", - подчеркнул коммерческий директор YADRO Александр Бакулин.Кейс медиагруппы "Россия сегодня" будет подробно представлен в рамках Форума ЦИПР - 2026, который состоится 18–21 мая в Нижнем Новгороде.
https://1prime.ru/20260319/erp-868447370.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/05/869687279_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_90fe033817f16e95d77f54db595d4ccb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, yadro, россия
Технологии, Бизнес, Yadro, РОССИЯ
17:06 05.05.2026
 
"Россия сегодня" повысила эффективность ИИ-сервисов для работы редакции

"Россия сегодня" с помощью ИИ-инфраструктуры YADRO повысила эффективность редакции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Международное информационное агентство "Россия сегодня" развернуло локальную вычислительную инфраструктуру на базе серверов YADRO G4208P G3 для развития сервисов искусственного интеллекта. Система работает внутри собственного ИТ-контура, что позволяет использовать ИИ-инструменты без передачи чувствительных данных во внешние сервисы.
Сотрудники МГ МИА Россия сегодня выступили на конференции CNews по российским ERP - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Сотрудники медиагруппы МИА "Россия сегодня" рассказали о российских ERP
19 марта, 12:24
На новой инфраструктуре запущены сервисы для автоматической транскрибации и мультиязычной обработки аудио и видео, подготовки субтитров и поиска по фотобанку из более чем 3,5 млн снимков. Также работает языковая модель, обученная на массиве материалов РИА Новости, которая позволяет создавать новые тексты без участия журналистов.
"Сегодня медиа развиваются в условиях стремительно растущих объемов информации. ИИ помогает командам ускорять работу с большими массивами данных и сохранять качество материалов. В медиагруппе "Россия сегодня" этот подход применяется в ежедневной редакционной работе", — отметил исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков.
Автоматизация позволила журналистам сосредоточиться на эксклюзивах и укрепила лидерство РИА Новости по цитируемости в СМИ и соцсетях. Технологическим партнёром выступила компания YADRO (входит в ИКС Холдинг). Основой инфраструктуры стали серверы YADRO G4208P G3 в конфигурации с восемью GPU-ускорителями, рассчитанные на ресурсоемкие ИИ-нагрузки.
"Искусственный интеллект становится рабочим инструментом повышения эффективности. Решение, внедрённое медиагруппой, показывает зрелый подход: прикладные сервисы развёрнуты на ИИ-серверах внутри собственного контура, что позволяет автоматизировать процессы, сохраняя полный контроль над данными", - подчеркнул коммерческий директор YADRO Александр Бакулин.
Кейс медиагруппы "Россия сегодня" будет подробно представлен в рамках Форума ЦИПР - 2026, который состоится 18–21 мая в Нижнем Новгороде.
 
ТехнологииБизнесYadroРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала