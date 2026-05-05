"Россия сегодня" повысила эффективность ИИ-сервисов для работы редакции
Международное информационное агентство "Россия сегодня" развернуло локальную вычислительную инфраструктуру на базе серверов YADRO G4208P G3 для развития... | 05.05.2026, ПРАЙМ
"Россия сегодня" с помощью ИИ-инфраструктуры YADRO повысила эффективность редакции
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Международное информационное агентство "Россия сегодня" развернуло локальную вычислительную инфраструктуру на базе серверов YADRO G4208P G3 для развития сервисов искусственного интеллекта. Система работает внутри собственного ИТ-контура, что позволяет использовать ИИ-инструменты без передачи чувствительных данных во внешние сервисы.
На новой инфраструктуре запущены сервисы для автоматической транскрибации и мультиязычной обработки аудио и видео, подготовки субтитров и поиска по фотобанку из более чем 3,5 млн снимков. Также работает языковая модель, обученная на массиве материалов РИА Новости, которая позволяет создавать новые тексты без участия журналистов.
"Сегодня медиа развиваются в условиях стремительно растущих объемов информации. ИИ помогает командам ускорять работу с большими массивами данных и сохранять качество материалов. В медиагруппе "Россия сегодня" этот подход применяется в ежедневной редакционной работе", — отметил исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков.
Автоматизация позволила журналистам сосредоточиться на эксклюзивах и укрепила лидерство РИА Новости по цитируемости в СМИ и соцсетях. Технологическим партнёром выступила компания YADRO (входит в ИКС Холдинг). Основой инфраструктуры стали серверы YADRO G4208P G3 в конфигурации с восемью GPU-ускорителями, рассчитанные на ресурсоемкие ИИ-нагрузки.
"Искусственный интеллект становится рабочим инструментом повышения эффективности. Решение, внедрённое медиагруппой, показывает зрелый подход: прикладные сервисы развёрнуты на ИИ-серверах внутри собственного контура, что позволяет автоматизировать процессы, сохраняя полный контроль над данными", - подчеркнул коммерческий директор YADRO Александр Бакулин.
Кейс медиагруппы "Россия сегодня" будет подробно представлен в рамках Форума ЦИПР - 2026, который состоится 18–21 мая в Нижнем Новгороде.