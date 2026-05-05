"Единая Россия" продолжит программу социальной газификации, заявил Якушев
"Единая Россия" совместно с "Газпромом" продолжит программу социальной догазификации населенных пунктов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T17:20+0300
ТОРЖОК, 5 мая - ПРАЙМ. "Единая Россия" совместно с "Газпромом" продолжит программу социальной догазификации населенных пунктов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. "Большая программа, которую мы реализуем по поручению президента - это социальная догазификация. В рамках нее сегодня газ приходит в огромное количество домовладений нашей большой страны", - сказал Якушев журналистам. Он отметил, что в разных точках России люди могут по несколько десятков лет ждать газ, а когда его получают - открыто говорят об улучшении качества своей жизни. "С "Газпромом" мы будем продолжать эту программу, программа эта носит долгосрочный характер. В рамках нее и в рамках нашей народной партийной программы будем продолжать совместную работу", - отметил секретарь Генсовета ЕР.
Якушев: "Единая Россия" вместе с "Газпромом" продолжит программу социальной догазификации
