https://1prime.ru/20260505/yakushev-869688104.html

"Единая Россия" продолжит программу социальной газификации, заявил Якушев

"Единая Россия" продолжит программу социальной газификации, заявил Якушев - 05.05.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" продолжит программу социальной газификации, заявил Якушев

"Единая Россия" совместно с "Газпромом" продолжит программу социальной догазификации населенных пунктов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T17:20+0300

2026-05-05T17:20+0300

2026-05-05T17:20+0300

энергетика

россия

финансы

рф

единая россия

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83414/48/834144886_0:247:3071:1974_1920x0_80_0_0_8cff26b1cf232c202b874781f33e285d.jpg

ТОРЖОК, 5 мая - ПРАЙМ. "Единая Россия" совместно с "Газпромом" продолжит программу социальной догазификации населенных пунктов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. "Большая программа, которую мы реализуем по поручению президента - это социальная догазификация. В рамках нее сегодня газ приходит в огромное количество домовладений нашей большой страны", - сказал Якушев журналистам. Он отметил, что в разных точках России люди могут по несколько десятков лет ждать газ, а когда его получают - открыто говорят об улучшении качества своей жизни. "С "Газпромом" мы будем продолжать эту программу, программа эта носит долгосрочный характер. В рамках нее и в рамках нашей народной партийной программы будем продолжать совместную работу", - отметил секретарь Генсовета ЕР.

https://1prime.ru/20260502/mironov--869625660.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, единая россия, газпром