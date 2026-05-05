"Яндекс" рекомендовал скачать карту из-за ограничений мобильного интернета - 05.05.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" рекомендовал скачать карту из-за ограничений мобильного интернета
"Яндекс" рекомендовал скачать карту из-за ограничений мобильного интернета
"Яндекс" рекомендует пользователям скачать офлайн-карту города, чтобы не заблудиться во время ограничений мобильного интернета, сообщили РИА Новости в компании. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T22:25+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" рекомендует пользователям скачать офлайн-карту города, чтобы не заблудиться во время ограничений мобильного интернета, сообщили РИА Новости в компании. "Чтобы не заблудиться даже во время проблем с интернетом, в "Картах" можно скачать офлайн-карту города. Сделать это можно в карточке города или в специальном разделе "Офлайн-карты" - например, при подключенном Wi-Fi", - сообщили в компании. После скачивания карта города будет доступна даже без интернета. В офлайн-режиме можно искать организации и строить к ним маршруты пешком, на транспорте и на автомобиле. Также работает режим "Маршрут по шагам". Так, если сигнал GPS неточный, карты разделят маршрут на последовательность маневров, которую можно листать, пояснили в компании. Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось. Позже Минцифры России заявило, что согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.
"Яндекс" рекомендовал скачать карту города на фоне ограничений мобильного интернета

